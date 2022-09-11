Сонце знищить Меркурій, Венеру та Землю: коли це станеться

У новому дослідженні говориться, що, коли це станеться, Сонце знищить Меркурій, Венеру та Землю. Однак яким чином станеться така руйнація - не зовсім зрозуміло. Щоб з'ясувати це, вчені провели кілька 3D гідродинамічних симуляцій. Це дало можливість розглянути можливі сценарії розвитку подій після того, як зірка поглине планету. Моделювання показало, що вони залежать від розмірів планети та поточного стану зірки.

Про це повідомляє BGR.

У деяких випадках через розміри Землі вона не буде повністю поглинена як Венера та Меркурій. Разом з тим, життя на ній стане неможливим. Це станеться через те, що коли зірка увійде до стадії червоного гіганта, вона вичерпає весь свій водень. Після цього зовнішні оболонки Сонця багаторазово розширяться та поглинуть нашу планету.

У деяких сценаріях Земля буде притягнута на набагато вужчу орбіту навколо Сонця, внаслідок чого зірка, що вмирає, вб'є і її. Але в деяких можливі інші зміни, які призведуть до появи нового світу.

За оцінками фахівців, наше Сонце досягло середини свого життя — приблизно 4,57 мільярда років. Вони також вважають, що це є причиною сонячної активності, яку ми спостерігаємо. За 5 мільярдів років воно почне вмирати.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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