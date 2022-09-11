Україна планує максимум за два роки стати членом ЄС – Шмигаль

Влада обіцяє виконати всі вимоги, щоб Україна стала членом ЄС.
Україна має амбітні плани до кінця цього року виконати всі сім умов, висунутих Європейською комісією при наданні статусу кандидата, та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що відбулася в Києві, повідомляє Урядовий портал.
"Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету — бути повноцінною частиною Європейського Союзу", — сказав Шмигаль.
Прем’єр також підкреслив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір, і буде продовжувати рух на Захід.
"Основний висновок після двохсот днів цієї кривавої війни — Україна перемогла стратегічно. Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. Росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми очевидно не дамо їм зреалізувати", — додав він.
Раніше прем'єр доповів про те, на якому етапі перебуває Україна щодо інтеграції до Євросоюзу.
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