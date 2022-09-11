Україна планує максимум за два роки стати членом ЄС – Шмигаль

Україна має амбітні плани до кінця цього року виконати всі сім умов, висунутих Європейською комісією при наданні статусу кандидата, та перейти до переговорного процесу щодо членства в ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що відбулася в Києві, повідомляє Урядовий портал.

"Будемо рухатися дуже швидкими темпами. Ми проаналізували, як інші країни проходили цей шлях. Він займав 5, 7, 8 років. Ми маємо амбіцію максимум за два роки пройти цей шлях та реалізувати нашу мету — бути повноцінною частиною Європейського Союзу", — сказав Шмигаль.

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Прем’єр також підкреслив, що Україна відстояла свій цивілізаційний вибір, і буде продовжувати рух на Захід.

"Основний висновок після двохсот днів цієї кривавої війни — Україна перемогла стратегічно. Ми перемогли у відстоюванні своєї свободи, нашої демократії. Ми перемогли в нашому стратегічному векторі в Європу. Росія стратегічно програла. Вони залишились у своїй архаїчній радянській моделі існування зі своєю пропагандою, зі своїми імперськими амбіціями, які ми очевидно не дамо їм зреалізувати", — додав він.

Раніше прем'єр доповів про те, на якому етапі перебуває Україна щодо інтеграції до Євросоюзу.

Прем'єр у прямому ефірі - Шмигаль домовився в Берліні про зброю, тепер поїхав до Брюсселя

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