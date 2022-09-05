Україна прискорено виконує вимоги для вступу до ЄС - Шмигаль

Прем'єр доповів про те, на якому етапі перебуває Україна щодо інтеграції до Євросоюзу.

Чергове, восьме, засідання Ради асоціації між ЄС та Україною відбулося 5 вересня. Не заважаючи на війну, Україна реалізовує свої амбіції стати членом Євросоюзу.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав 5 вересня в ефірі каналу "1+1" в рамках телемарафону.

"Після того, як ми отримали статус кандидата, ми дуже прискореними темпами, маючи консолідацію в нашому суспільстві, виконуємо всі необхідні умови, які були супутніми умовами для отримання статусу кандидата", - зазначив він.

За словами Шмигаля, український уряд виконав понад 65% угоди про асоціації, яка передбачає відповідність Копенгагенським критеріям членства у ЄС.

"Ми маємо амбіцію до кінця цього року виконати всі необхідні умови, щоб зайти в так звану процедуру переговорів, яка є останнім кроком перед вступом до ЄС. Наші європейські колеги не очікували, що Україна буде так швидко реалізовувати всі ці відповідності директивам Європи", - додав він.

Нагадаємо, Шмигаль розповів про витрати бюджету за пів року війни.

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