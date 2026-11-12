Астрономи розкрили причину зникнення "гарячого Юпітера"

Астрономи виявили нову планету поза Сонячною системою / © pixabay.com

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Астрономи розгадали таємницю екзопланети, яка на сім років спостережень нібито зникла з поля зору. Нове дослідження свідчить, що планета не зникла, а була витягнута з орбіти невидимим сусідом.

Про це пише iflscience.

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Планета TOI-2535 b відноситься до класу «гарячий Юпітер» — це газові гіганти, які перебувають дуже близько до своїх зірок. Цей світ за розмірами схожий на планету Юпітер, але здійснює повний оберт навколо своєї зірки всього за 8 земних днів. Для порівняння, Меркурій, найближча до Сонця планета здійснює повний оберт навколо нашої зірки за 88 днів.

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TOI-2535 виявили за допомогою транзитного методу: коли планета проходить на тлі своєї зірки, то яскравість останньої зменшується. Протягом кількох років астрономи спостерігали за цим проходженням на тлі зіркового диска, а планета раптово зникла.

Астрономи дійшли висновку, що причиною зникнення планети TOI-2535 b з поля зору телескопів є те, що на неї гравітацією впливає інша, поки невидима планета. Вона нахиляє орбіту TOI-2535 b.

Розрахунки астрономів показують, що наступного разу планета TOI-2535 b стане видимою лише через 30–50 років, але інша прихована планета може з’явитися на тлі своєї зірки набагато раніше.

Раніше також повідомлялося, що учені виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо системи з двох зірок. І це відкриття підтверджує припущення про те, що в подібних системах можуть існувати світи, що потенційно придатні для життя.

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