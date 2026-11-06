День ангела 13 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 13 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 13 листопада

13 листопада 2026 року привітайте з іменинами Германа, Івана.

Герман — латинське походження, означає «рідний». В дитинстві дисциплінований, дотепний, любить веселі компанії. В дорослому віці володіє хорошими організаторськими здібностями, галатний.

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Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний, добре вчиться. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

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День ангела 13 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 13 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав від негараздів, допомагав знаходити правильні рішення та додавав сил у складні моменти. Нехай у житті буде багато приводів для радості, поруч будуть щирі люди, а кожен день приносить добрі новини, тепло й натхнення!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього лихого та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові, достатку й затишку. Нехай у серці завжди живе надія, а доля дарує якомога більше щасливих моментів!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує мудрість, віру та впевненість у власних силах. Бажаю, щоб усі добрі задуми втілювалися в життя, мрії ставали реальністю, а кожен новий день був сповнений любові, радості та приємних несподіванок!

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З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди вказував правильний шлях, відводив від неприємностей і допомагав долати будь-які труднощі. Нехай здоров’я буде міцним, близькі люди дарують турботу, у домі панують мир і добробут, а в душі завжди буде місце для щастя, любові та великих мрій!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець невтомно береже тебе, підтримує у хвилини сумнівів і допомагає знаходити світло навіть у непрості часи. Бажаю жити з відкритим серцем, цінувати кожну мить, зустрічати на своєму шляху добрих людей і ніколи не втрачати віри в краще. Нехай Господь дарує благословення, здоров’я, мир і довгі щасливі роки!

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