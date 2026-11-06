ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
2 хв

День ангела 13 листопада: кого та як вітати з іменинами

13 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 13 листопада

Який день ангела 13 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 13 листопада

13 листопада 2026 року привітайте з іменинами Германа, Івана.

Герман — латинське походження, означає «рідний». В дитинстві дисциплінований, дотепний, любить веселі компанії. В дорослому віці володіє хорошими організаторськими здібностями, галатний.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний, добре вчиться. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

День ангела 13 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 13 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 13 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав від негараздів, допомагав знаходити правильні рішення та додавав сил у складні моменти. Нехай у житті буде багато приводів для радості, поруч будуть щирі люди, а кожен день приносить добрі новини, тепло й натхнення!

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього лихого та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові, достатку й затишку. Нехай у серці завжди живе надія, а доля дарує якомога більше щасливих моментів!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує мудрість, віру та впевненість у власних силах. Бажаю, щоб усі добрі задуми втілювалися в життя, мрії ставали реальністю, а кожен новий день був сповнений любові, радості та приємних несподіванок!

***

З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди вказував правильний шлях, відводив від неприємностей і допомагав долати будь-які труднощі. Нехай здоров’я буде міцним, близькі люди дарують турботу, у домі панують мир і добробут, а в душі завжди буде місце для щастя, любові та великих мрій!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець невтомно береже тебе, підтримує у хвилини сумнівів і допомагає знаходити світло навіть у непрості часи. Бажаю жити з відкритим серцем, цінувати кожну мить, зустрічати на своєму шляху добрих людей і ніколи не втрачати віри в краще. Нехай Господь дарує благословення, здоров’я, мир і довгі щасливі роки!

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie