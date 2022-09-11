Украина планирует максимум через два года стать членом ЕС – Шмигаль

У Украины есть амбициозные планы до конца этого года выполнить все семь условий, выдвинутых Европейской комиссией при предоставлении статуса кандидата, и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время состоявшейся в Киеве встречи Ялтинской европейской стратегии, сообщает Правительственный портал.

"Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского Союза", — сказал он. Шмигаль.

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Премьер также подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

"Основной вывод после двухсот дней этой кровавой войны — Украина победила стратегически. Мы победили в отстаивании своей свободы, нашей демократии. Мы победили в нашем стратегическом векторе в Европу. Россия стратегически проиграла. Они остались в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой, своими имперскими амбициями, которые мы, очевидно, не дадим им реализовать", — добавил он.

Ранее премьер доложил о том, на каком этапе находится Украина по интеграции в Евросоюз.

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