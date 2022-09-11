Очередная уверенная победа: "Днепр-1" приблизился к лидеру УПЛ

В воскресенье, 11 сентября, в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Днепр-1" принимал харьковский "Металлист 1925".

"Днепр-1" в домашнем матче УПЛ уверенно одолел "Металлист 1925". Матч завершился со счетом 3:0 .

Команды удерживали безголевой счет до середины второго тайма, пока на 62-й минуте Владимир Адамюк не вывел хозяев вперед.

Уже через четыре минуты Артем Довбык удвоил преимущество днепрян. В конце игры Артем Громов довел счет до разгромного.

"Днепр-1" находится на втором месте турнирной таблицы УПЛ с 9 очками. "Металлист 1925" занимает 8-ю позицию с 5 баллами в активе. Лидером УПЛ остается Шахтер (10 очков), правда, у "Днепра-1" еще есть матч в запасе.

В следующем туре команда Александра Кучера отправится в гости во "Львов", а харьковчане будут принимать кузнечный "Колос".

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