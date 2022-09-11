Украинские фигуристы завоевали первую медаль сезона Гран-при ISU

Украинские фигуристы Мария Пинчук и Никита Погорелов завоевали первую медаль в сезоне Гран-при ISU.

Украинский дуэт занял 3-е место в международных юниорских соревнованиях по танцам на льду в Риге (Латвия) по итогам выступлений в ритмическом и произвольном танце.

В первой программе украинские фигуристы попали в топ-3, получив 59.82 балла. В произвольном танце они занесли в свой актив 90.46 балла. В общей сложности наш дуэт завоевал 150.28 балла и занял третье место. Представители Германии Дарья Гримм и Михаил Савицкий завоевали "золото" (161.42 очка), а канадцы Сандрин Готье и Квентин Тьерен взяли серебряную медаль (156.92).

Это первая медаль в карьере для спортсменов и первая для Украины в этом сезоне юношеской серии Гран-при ISU.

Напомним, что лидеры сборной Украины по фигурному катанию Александра Назарова и Максим Никитин решили завершить карьеру.

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