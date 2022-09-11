Путинист Сергей Соседов неожиданно рассказал о давней болезни Софии Ротару

Путинист Сергей Соседов, поддерживающий войну в Украине, сделал неожиданное заявление об украинской певице Софии Ротару.

Российский журналист рассказал о болезни дыхательных путей, которая давно преследует исполнительницу. По словам пропагандиста, именно по этим причинам долгое время Ротару проживала в Крыму.

"У нее эмфизема легких (увеличение объема альвеол за счет разрушения перепонок между ними — Ред.), ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, а в Москве — и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Поэтому в Крыму всегда жила, была там "и царь, и Бог", – заявил Соседов одному из российских изданий.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Как известно, Ротару переехала жить в Крым еще в 70-х годах. Недалеко от Ялты у певицы было имение и собственный отель, но после оккупации полуострова она продала недвижимость.

Российский пропагандист завел разговор о болезни певицы после того, как Ротару высказалась в поддержку Украины, чем, вероятно, коснулась путиниста. Напомним, что в начале августа исполнительница впервые с начала войны рассказала, где находится сейчас и поддержала один из украинских благотворительных фондов.

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