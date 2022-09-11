Путініст Сергій Сосєдов несподівано розповів про давню хворобу Софії Ротару

Путініст Сергій Сосєдов, який підтримує війну в Україні, зробив неочікувану заяву про українську співачку Софію Ротару.

Російський журналіст розповів про хворобу дихальних шляхів, яка давно переслідує виконавицю. За словами пропагандиста, саме з цих причин довгий час Ротару проживала у Криму.

"У неї емфізема легень (збільшення об'єму альвеол за рахунок руйнування перетинок між ними - Ред.), їй показаний лише кримський клімат. У Києві їй жити дуже тяжко, а в Москві – і поготів. Вона тут задихалася завжди. Тож у Криму завжди жила, була там "і цар, і Бог", - заявив Сосєдов одному з російських видань.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Як відомо, Ротару переїхала жити у Крим ще у 70-х роках. Неподалік від Ялти співачка мала маєток та власний готель, але після окупації півострова вона продала нерухомість.

Російський пропагандист завів розмову про хворобу співачки після того, як Ротару висловилася на підтримку України, чим, ймовірно, зачепила путініста. Нагадаємо, що на початку серпня виконавиця вперше від початку війни розповіла, де перебуває зараз і підтримала один з українських благодійних фондів.

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