Українські дзюдоїсти здобули дві медалі у стартовий день Кубка Європи

В італійському муніципалітеті Річчоне розпочався Кубок Європи з дзюдо, на якому українці вибороли дві нагороди.

Українські дзюдоїсти здобули дві бронзові нагороди у перший змагальний день Кубку Європи в італійському Річчоне.

У ваговій категорії до 60 кг Дільшот Халматов став першим у групі, але у півфіналі на Golden Score програв азербайджанцю Ровшану Алієву. У дуелі за бронзову нагороду він здолав ще одного представника Азербайджану Назіра Талібова.

Ще одну бронзову нагороду для нашої збірної завоював Артем Хомула (до 73 кг). У чвертьфіналі він поступився французу Луці Отмане, майбутньому переможцю змагань. У втішній сутичці наш спортсмен переміг італійця Едоардо Мелла, тому у матчі за третє місце мав зустрітись із земляком Богданом Ядовим.

Тренерським штабом було прийняте рішення, що на сутичку за бронзову нагороду Богдан виходити не буде, адже турнір в Річчоне перш за все розглядається як контрольний старт і можливість перевірити себе з іноземними суперниками перед чемпіонатом світу. Відповідно, володарем бронзової нагороди став Артем Хомула.

Нагадаємо, що Україна вдруге поспіль виграла медальний залік чемпіонату Європи з парадзюдо.

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