Українські фігуристи вибороли першу медаль сезону Гран-прі ISU

У Ризі відбувся етап серії Гран-прі серед юніорів, на якому українці вибороли бронзову нагороду.

Українські фігуристи Марія Пінчук та Микита Погорєлов вибороли першу медаль у сезоні Гран-прі ISU.

Український дует посів 3-е місце у міжнародних юніорських змаганнях з танців на льоду у Ризі (Латвія) за підсумками виступів у ритмічному й довільному танцях.

У першій програмі українські фігуристи потрапили у топ-3, здобувши 59.82 бала. У довільному танці вони занесли в свій актив 90.46 бала. Загалом наш дует завоював 150.28 бала та посів третє місце. Представники Німеччини Дар'я Ґрімм і Міхаїл Савіцкій здобули "золото" (161.42 очка), а канадці Сандрін Ґотьє й Квентін Тьєрен взяли срібну медаль (156.92).

Це перша медаль в кар'єрі для спортсменів та перша для України цього сезону юнацької серії Гран-прі ISU.

Нагадаємо, що лідери збірної України з фігурного катання Олександра Назарова та Максим Нікітін вирішили завершити кар'єру.

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