Погода на 12 сентября в Украине: чего ожидать в разных регионах

В понедельник дожди, от небольших до умеренных, пройдут практически повсюду.

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в понедельник, 12 сентября, будет влажным, облачным, с периодическими дождями.

Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.

"12 сентября дожди, от небольших до умеренных, пройдут практически повсюду", – говорится в сообщении.

В понедельник в течение дня в южной части, в Днепре с районами, Кропивницком с районами, на Полтавщине и в восточных областях ожидается +17...22, в Крыму до +24 градусов.

Холоднее всего будет в западной части Украины, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, приграничных районах Сумщины и Харьковщины, западных районах Черкасской области предполагается +10 +15 градусов.

В Киеве понедельник будет влажным, облачным с периодическими дождями, в течение дня максимальная температура воздуха предполагается лишь +14 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что зима в Украине будет относительно теплой.

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