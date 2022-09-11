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Погода на 12 вересня в Україні: чого очікувати в різних регіонах

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Погода на 12 вересня в Україні: чого очікувати в різних регіонах

Фото: pixabay.com

У понеділок дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично повсюди.

Синоптикиня Наталка Діденко спрогнозувала, що у понеділок, 12 вересня, буде вологим, хмарним, з періодичними дощами.

Про це вона повідомила у себе в Тelegram-каналі.

"12 вересня дощі, від невеликих до помірних, пройдуть практично повсюди", - йдеться у повідомленні.

У понеділок протягом дня у південній частині, у Дніпрі з районами, Кропивницькому з районами, на Полтавщині та в східних областях очікується аж +17...22, в Криму до +24 градусів.

Найхолодніше буде у західній частині України, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, прикордонних районах Сумщини та Харківщини, західних районах Черкащини передбачається +10+15 градусів.

У Києві понеділок буде вологим, хмарним, з періодичними дощами, протягом дня максимальна температура повітря передбачається лише +14 градусів.

Раніше синоптики повідомили, що зима в Україні буде відносно теплою.

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