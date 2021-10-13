Роботи в саду восени: обприскуємо, удобрюємо та утеплюємо рослини

Восени чимало роботи в саду. Потрібно прибирати опале листя, удобрювати рослини, а ще готувати їх до зими. Вся ця робота вимагає не тільки бажання, ентузіазму і доброго настрою, а й певних знань та умінь.

Про те, як правильно підготувати сад до прийдешніх холодів розповів доцент кафедри рослинництва Поліського національного університету (м. Житомир), кандидат сільськогосподарських наук Вадим Пелехатий.

Ми зараз збираємо врожай соковитих та ароматних яблук, груш, слив та пізніх персиків. Але зазвичай частина плодів гниє просто на гілках і опадає, бо пошкоджені шкідниками, або муміфікуються на дереві. Такі пошкоджені плоди не треба залишати ні на дереві, ні на землі під деревом. Їх потрібно збирати в окрему посудину і утилізувати: або закопати на глибину не менше ніж пів метра, або віднести на компостну яму і зверху накрити не менше ніж 50 сантиметровим шаром якихось рослинних відходів. Так потрібно зробити тому, що збудники інфекцій із гнилих фруктів потрапляють в повітря і розносяться по всьому саду. Щоб цього не трапилось, їх треба локалізувати. Тобто ті плоди, які ми не можемо вживати, не лишаємо на землі або на рослинах.

Що робити з опалим листям?

Опале листя потрібно періодично збирати і теж утилізовувати: закопувати або компостувати. Але в жодному разі не спалювати, бо це дуже шкодить екології і заборонено законом (до речі, за це передбачена адміністративна відповідальність). Процес листопаду може тривати до місяця залежно від погодних умов, тому не потрібно чекати, поки опаде все листя, а поступово позбавлятися від нього.

Як правильно робити компост?

Щоб зробити компостну купу, потрібно обгородити відповідну площу дошками, щоб купа добре обвітрювалась, і туди складати різні рештки: бур’ян, харчові побутові відходи, листя та інше. Компостну купу потрібно періодично поливати. Якщо іде дощ, можна цього не робити. Компост повинен бути весь час вологий, тому що корисні мікроорганізми (дощові черв’яки, бактерії, які живляться цими рештками), перетворюють його з органічної форми на мінеральну і живуть тільки у вологому середовищі. Якщо компост пересихає, вони гинуть або призупиняють свою життєдіяльність. Поки погода ще тепла, накривати його не потрібно. Компостну купу накривають плівкою тільки на зиму, щоб компост не перемерзав.

Чи потрібно обприскувати дерева?

На початку листопада, коли вегетація дерев вже припиняється, (це стосується яблуні, груші і частково сливи), дерева можна обприскати 3-5% розчином карбаміду, щоб знищити ту грибкову інфекцію, яка є на листках. Після листопаду рослини можна обприскати 5% розчином мідного купоросу або бордоською сумішшю, щоб зменшити кількість інфекції на гілках і стовбурі.

Чим удобрювати дерева та кущі?

На початку – в середині вересня бажано внести фосфорно-калійні добрива. З фосфорних це може бути суперфосфат, з калійних – каліймагнезія. Приблизно одну-дві жмені на одну рослину залежно від її розміру. Але в жодному разі не азотні добрива, які активізують ротові процеси рослин, чого восени їм зовсім не потрібно.

Добрива розсипають по землі та перекопують не глибше ніж на пів штика лопати. Причому розсипати потрібно не біля самого стовбура, а в діаметрі двох метрів від стовбура, де розташована основна маса коренів. Якщо осінь суха, то після повного завершення вегетації, коли листя повністю опаде, потрібно рясно полити весь сад, щоб добре зволожити 50-сантиметровий шар ґрунту. Це робиться для того, щоб рослини взимку не підсохли, бо мороз дуже висушує тканини. А ще для того, щоб весною, під час росту рослин, в ґрунті був запас вологи. Якщо осінь буде сухою, зима безсніжною, та й і початок весни опадів буде замало, рослини просто підсохнуть за осінь, зиму та весну.

Якщо говорити про обрізку дерев, то це робиться до початку вегетації, в кінці зими – на початку весни (з середини лютого по кінець березня). А кущові ягідні культури можна обрізати і восени. Наприклад, смородину, малину, аґрус, порічку. Троянди обрізають навесні, але не рано, а десь в середині квітня, тому що вони бояться морозів.

Як утеплити рослини?

Деякі дерева та кущі дуже бажано утеплювати на зиму, тому що вони бояться низьких температур. По-перше це персик, а також молоді 2-3-річні дерева всіх порід, бо чим молодше дерево, тим сильніше воно підмерзає. Із кущових плодових культур – це ожина і троянди.

Для утеплювання ніколи не використовуємо плівку, тому що під нею не відбувається повітряний обмін, вона грає роль термоса, і тому рослини пошкоджуються ще більше. Замість плівки можна застосувати агроволокно. Але не чорного кольору, а білого. Тому що чорний матеріал нагрівається променями сонця і провокує у рослини передчасний початок вегетації. Агроволокном обв’язують стовбур та основи скелетних гілок і закріплюють його, щоб взимку його не зірвав вітер.

Дуже добре використовувати для утеплення тирсу. До речі, її можна використовувати багато разів. Троянди засипають тирсою приблизно на пів метра. Якщо кущів небагато, то їх можна обмотати агроволокном.

Можна утеплювати яглицею – опалою хвоєю сосни, яку збирають у лісі. Матеріал для утеплення повинен бути повітропроникним, але таким, щоб у ньому не оселилися зимувати миші, наприклад, не солома і не сіно. Не можна утеплювати також піском, бо якщо він намокне і замерзне, то перетвориться на монолітну льодяну глибу. Така глиба промерзає ще більше, ніж земля, і акумулює холод. Велику помилку роблять ті, хто утеплює рослини опалим листям фруктових дерев. Адже вся грибна і бактеріальна інфекція і частина шкідників, яка зимує на листках, успішно зберігається в листі. А навесні розповсюджується в саду. Єдиний виняток – листя з волоського горіха, в якому не зберігаються збудники хвороб інших плодових культур.

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Вкривати рослини потрібно в кінці осені (приблизно у 2-3-й декаді листопада). Раніше не треба, бо може бути потепління, і тоді відбудеться перегрівання і випрівання стовбурів, де вони обгорнуті.

Весною, з початком настання тепла (приблизно в кінці березня) ми забираємо усі утеплювальні матеріали, щоб рослина не випріла. Не потрібно тримати тирсу та агроволокно аж до травня! Це лише нашкодить рослинам.

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