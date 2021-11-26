У Херсонській області учень тероризував однокласників: втрутилася поліція

Поліція склала протокол на одного з батьків 11-річного хлопчика.
В одній зі шкіл смт Велика Лепетиха до поліції надійшла заява від жінки, що у школі кривдять її сина.
Про це повідомили у поліції Херсонської області.
Працівники ювенальної превенції провели перевірку щодо факту можливого булінгу в навчальному закладі.
З’ясувалося, що 11-річний хлопець систематично принижував однокласника, висловлювався нецензурною лайкою, штовхався та принижував. Також під час бесіди з дітьми на булера пожалівся ще один учень цього класу.
Сам кривдник пояснив, що він першим не розпочинав конфлікти, а діти нібито його провокували. Поліція склала протокол на одного з батьків 11-річного хлопчика.
Нагадаємо, що у Житомирі мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у застосуванні сили. Педагогиня все заперечує. А у садку кажуть: у неї бездоганна репутація.
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