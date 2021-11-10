У Черкасах у дитсадку вихователі знущалися з дітей з вадами здоров'я

У Черкасах у дитсадку вихователі знущалися з дітей з вадами здоров'я

Комісія провела перевірку і факт знущання підтвердився.

У Черкасах у дошкільному закладі спеціального типу, де навчаються діти із вадами розвитку, зафіксували факт булінгу. Спеціальна комісія провела перевірку факту і виявила його підтвердження.

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Про це повідомляє "Вичепно".

Як повідомила повідомила заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна, до міськради звенулася мама одного з вихованців дошкільного закладу зі скаргами щодо насильства над дитиною.

У Департаменті освіти та гуманітарної політики ЧМР створили комісію, яка перевірила цей факт. Члени комісії поспілкувалися з батьками дітей, провівши анонімне анкетування. Також їм вдалося знайти батьків дітей вихованців, які відвідували цей дитсадок ще кілька років тому. Виявилося, вже тоді вони спостерігали факти неналежного поводження із вихованцями.

"Йдеться про одну групу, де є дві виховательки. Одна із них вже написала заяву за власним бажанням, інша також спочатку хотіла звільнитися, але пішла на лікарняний. Своєї вини вони не визнають. У колективі — абсолютно нездорова атмосфера", — зазначила Анастасія Чубіна.

На кричущу ситуацію в дитсадку відреагував міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у прямому ефірі у фейсбук.

"На жаль, підтвердились деякі факти, зокрема, й ті, які були викладені у заявах батьків, які були подані ще у 2018 році. Дав доручення надати юридичну оцінку діям чиновників, які прикивали ці факти. Всі матеріали сьогодні будуть передані у прокуратуру, і я прошу прокуратуру належно відреагувати, тому що такі факти не можуть залишатись без належної реакції, – розповів Анатолій Бондаренко.

Нагадаємо, що у Житомирі мати 6-річного хлопчика звинувачує виховательку у застосуванні сили. Педагогиня все заперечує. А у садку кажуть: у неї бездоганна репутація.

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