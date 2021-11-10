Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають підказки всесвіту.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 11 листопада 2021 року розповідає, що Рибам варто прислухатися до інтуїції, а Левам - працювати над почуттями.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 11 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Проявіть силу свого інтелекту. У стосунках щосили захищайте свої позиції. На роботі покажіть, що ви - професіонал.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте пристрасті у все, що ви робите. У стосунках займіться шаленим сексом. На роботі сміливо проривайте вперед.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Трійка кубків"

Святкуйте маленькі перемоги та успіхи. У стосунках насолоджуйте тим, що маєте. На роботі варто частіше збиратися разом.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Туз мечів"

Ваша енергія полягає у вашому інтелекті. На роботі сміливо просувайтеся вперед. А у стосунках намагайтеся не поранити словами партнера або партнерку.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Король кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках сміливо поринайте у вир пристрасті. На роботі прислухайтеся до мудрих порад.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Опановуйте нові висоти. Додайте натхнення в роботу. У стосунках розвивайтеся разом.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках варто змінити стратегію дій. На роботі остерігайтеся ворогів.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева мечів"

Хоча попереду - нові виклики, все-таки намагайтеся знайти баланс. У стосунках можливі сварки, а на роботі - конфлікти.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Напишіть фінансовий план. У стосунках зрозумійте, чого ви хочете насправді. А на роботі не бійтеся розпочати новий проєкт.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Додайте насолоди до всього, що ви робите. У стосунках час рухатися назустріч одне одному. Активно дійте на роботі.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Ієрофант"

Час виходити на новий рівень. Стосунки час узаконити, якщо ви ще цього не зробили. На роботі сміливо показуйте своє верховенство.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках прислухайтеся до внутрішнього голосу, а на роботі - до інтуїції.

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