Гороскоп на 11 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро подсказывают вселенной.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 11 ноября 2021 года рассказывает, что Рыбам следует прислушиваться к интуиции, а Львам – работать над чувствами.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 11 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Император"
Проявите силу интеллекта. В отношениях вовсю защищайте свои позиции. На работе покажите, что вы – профессионал.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж жезлов"
Добавьте страсти во все, что вы делаете. В отношениях займитесь безумным сексом. На работе смело прорывайте вперед.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы и удачи. В отношениях наслаждайтесь тем, что есть. На работе следует почаще собираться.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Туз мечей"
Ваша энергия состоит в вашем интеллекте. На работе смело продвигайтесь вперед. А в отношениях старайтесь не ранить словами партнера или партнершу.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях смело погружайтесь в водоворот страсти. На работе прислушивайтесь к мудрым советам.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Постигайте новые высоты. Добавьте вдохновение в работу. В отношениях развивайтесь вместе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вам могут сделать больно. В отношениях следует изменить стратегию действий. На работе остерегайтесь врагов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Королева мечей"
Хотя впереди – новые вызовы, все-таки старайтесь найти баланс. В отношениях возможны ссоры, а на работе – конфликты.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж пентаклей"
Напишите финансовый план. В отношениях поймите, чего вы хотите. А на работе не бойтесь начать новый проект.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Добавьте удовольствие ко всему, что вы делаете. В отношениях пора двигаться навстречу друг другу. Активно действуйте на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Иерофант"
Пора выходить на новый уровень. Отношения пора узаконить, если вы еще этого не сделали. На работе смело показывайте свое главенство.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Работайте над чувствами. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу, а на работе – к интуиции.
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