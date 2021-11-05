Таропрогноз на 8-14 ноября: что карты нам предвещают

Карты Таро позволяют заглянуть в глубь своей души.

Карты Таро уже давно изображаются в фильмах и книгах. За этим стоит несколько веков гадание на этом инструменте оккультных практик. В настоящее время картами Таро пользуются не только гадалки, но психологи и психотерапевты, используя эти яркие изображения в виде метафорических карт. Для того чтобы узнать больше о вероятном будущем, читайте таропрогноз на 8-14 ноября от эзотерикаы Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Восьмерка кубков"

Эта карта свидетельствует о важности изменения направления, прорыве и отказе от чего-либо. Также она рассказывает о возможных новых обязанностях, привыкания к новому стилю жизни, уклонению от проблем, путешествию внутрь себя, поиску духовной истины, пониманию того, что пришло время перемен, желания к лучшему.

Эта карта также означает переходный период. Сейчас отличное время, чтобы все бросить и начать двигаться в правильном направлении или изменить свои жизненные приоритеты.

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В настоящее время ваш круг жизненного баланса нарушен. Эта карта подсказывает, что, несмотря на наше твердое убеждение в том, что у нас в семье и любви все хорошо, все идет не так хорошо, как нам кажется на первый взгляд. Если мы посмотрим вокруг себя, то сможем восстановить наше свойство преодолевать препятствия.

Следует запомнить, что в жизни нет ничего постоянного, кроме самих перемен. И именно эта карта напоминает нам, что все течет и меняется. От нас уходят близкие люди, мы кого-то бросаем. И эта карта обозначает контрольный пункт этих изменений, поэтому хорошо обдумывайте происходящее, ваши чувства и страхи, чтобы объективно оценить происходящее вокруг.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Четверка кубков"

Эта карта свидетельствует о сомнениях, нерешительности, самоанализе, эгоизме. Также она повествует о разрыве и разочаровании, желании идти своим путем, неуверенности в себе, важности самоанализа для исцеления душевных ран, определенной душевной черствости, отказе от подарков судьбы, ощущения беззащитности, отсутствии инициативы, апатии и пассивности, застоя в жизни.

Эта карта свидетельствует о периоде, когда мы погружаемся в себя, создаем защитные стены перед внешним миром и хотим делиться ни с кем, ни чувствами, ни мыслями. В такое время мы становимся абсолютными интровертами, но по иронии судьбы, именно этот период может оказаться для нас очень продуктивным, особенно если мы сохраним свою мотивацию. Хотя сейчас жизнь может нам казаться блеклой и неинтересной.

Ожидайте, что судьба подарит вам важный шанс и вы вернетесь к внутренней гармонии, достаточно только прибавить немного усилий. Но никто этого не сделает вас. Понимание себя станет первым шагом к возрождению.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Туз пентаклей"

Эта карта свидетельствует о наградах, процветании, плодородии и реализме. Также она описывает практические достижения, ощутимые результаты, реальную власть, доверие в любой ситуации, новое дело, поиск счастья, погружение в реальный мир. Эта карта подсказывает вам, что вы скоро добьетесь успеха и извлечете пользу для себя из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно строить надежные планы и тщательно продумывать все детали.

Сосредоточьтесь на результатах и используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Эта карта говорит о новых начинаниях, только очень приземленных, практичных и доступных. Начните действовать уже сейчас, чтобы потом добиться результатов.

Средства для реализации проекта тоже появятся. Примите это и наслаждайтесь благополучием.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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