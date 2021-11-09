Астролог назвал самые скрупулезные и дотошные знаки Зодиака

В отношении к работе все люди делятся на две категории. Одни относятся к ней довольно равнодушно, пропуская детали, без которых, как им кажется, можно обойтись, другие – максимально внимательны к любым мелочам, справедливо полагая, что они тоже играют важную роль.

Такие люди многим кажутся занудами, но в любой работе они необходимы. Астролог Людмила Булгакова назвала самые скрупулезные и дотошные знаки Зодиака.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – из тех, кто любую работу делает на совесть, вкладывая в нее все свои силы, умения и старания, поэтому за ними никогда ничего не приходится переделывать, да и возвращать им что-либо для исправлений – тоже. Заметив, что что-то сделали не так, даже если речь идет о мелкой и, казалось бы, незначительной детали, представители знака не успокоятся до тех пор, пока состояние их работы не станет идеальным, только после этого они представят ее на суд своего начальства.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – как один из самых аккуратных и соответственно дотошных знаков – обожают выискивать "блох" как в своей, так и в чужой работе – это доставляет им массу удовольствия, которое они не могут упустить. Правда, если быть абсолютно честными, то особо пристрастно они относятся к другим, выявляя в их проектах, статьях и вещах ручной работы даже малейшие изъяны, но и свои произведения они доводят до совершенства до тех пора, пока ни одна – даже незначительная мелочь – не перестает мозолить им глаза.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам трудно смириться даже с теми недостатками в вещах или работе, на которые другие не обратят никакого внимания – представителям этого знака такие дефекты в буквальном смысле слова не дают спокойно жить. Выполняя то или иное задание, они могут до тех пор над ним работать, пока не отшлифуют свой проект до совершенства, что значительно замедляет скорость работы. Правда, это компенсируется ее высоким качеством, что перекрывает все недостатки их деятельности, включая дотошность и скрупулезность.

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