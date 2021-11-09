Астрологический прогноз на 9 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: можно созерцать окружающую действительность, подмечать важные – ключевые – моменты и делать из них выводы, от работы в это время лучше отказаться.
Символ дня: журавль, облака.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 6.
Цвет дня: ультрамарин.
Камни дня: цитрин, гиацинт, мрамор.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: серьезных сюрпризов здоровье сегодня принести не должно, но это не значит, что на его состояние можно не обращать внимания. Необходимо беречься от сквозняков и холодного ветра – в общем, от всего, что может вызвать переохлаждение – велика вероятность заболеваний верхних дыхательных путей.
Афоризм дня: кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает.
Геометрическая фигура дня: круг.
Брак и отношения дня: день идеален для заключения брака – молодожены будут жить друг с другом долго и счастливо. Тем, кто уже состоит в официальных отношениях, желательно провести день с семьей. Любимому человеку нужно прощать ошибки и заблуждения – как минимум, не заострять на них внимание.
Мистика дня: день благоприятен для любовной магии: можно читать соответствующие заговоры и делать привороты.
Табу дня: не рекомендуется давать – и брать – долг деньги и вещи, даже если в этом есть крайняя необходимость, важно обойтись собственными ресурсами.
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