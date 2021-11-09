Астрологический прогноз на 9 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: можно созерцать окружающую действительность, подмечать важные – ключевые – моменты и делать из них выводы, от работы в это время лучше отказаться.

Символ дня: журавль, облака.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 6.

Цвет дня: ультрамарин.

Камни дня: цитрин, гиацинт, мрамор.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: серьезных сюрпризов здоровье сегодня принести не должно, но это не значит, что на его состояние можно не обращать внимания. Необходимо беречься от сквозняков и холодного ветра – в общем, от всего, что может вызвать переохлаждение – велика вероятность заболеваний верхних дыхательных путей.

Афоризм дня: кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает.

Геометрическая фигура дня: круг.

Брак и отношения дня: день идеален для заключения брака – молодожены будут жить друг с другом долго и счастливо. Тем, кто уже состоит в официальных отношениях, желательно провести день с семьей. Любимому человеку нужно прощать ошибки и заблуждения – как минимум, не заострять на них внимание.

Мистика дня: день благоприятен для любовной магии: можно читать соответствующие заговоры и делать привороты.

Табу дня: не рекомендуется давать – и брать – долг деньги и вещи, даже если в этом есть крайняя необходимость, важно обойтись собственными ресурсами.

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