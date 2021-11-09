Астрологічний прогноз на 9 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: можна споглядати навколишню дійсність, помічати важливі – ключові – моменти та робити з них висновки, від роботи в цей час краще відмовитись.

Символ дня: журавель, хмари.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 6.

Колір: ультрамарин.

Камені дня: цитрин, гіацинт, мармур.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: серйозні сюрпризи здоров'я сьогодні принести не повинно, але це не означає, що на його стан можна не зважати. Необхідно берегтися від протягів та холодного вітру – загалом, від усього, що може спричинити переохолодження, – велика ймовірність захворювань верхніх дихальних шляхів.

Афоризм дня: хто добре відпочиває, добре працює.

Геометричні фігури дня: коло.

Шлюб та взаємини дня: день ідеальний для укладання шлюбу – молодята будуть жити одне з одним довго і щасливо. Тим, хто вже перебуває в офіційних стосунках, бажано провести день із сім'єю. Коханій людині потрібно пробачати помилки та помилки – як мінімум, не загострювати на них увагу.

Містика дня: день сприятливий для любовної магії: можна читати відповідні змови та робити привороти.

Табу дня: не рекомендується давати – і брати – борг гроші та речі, навіть якщо в цьому є крайня потреба, важливо обійтися власними ресурсами.

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