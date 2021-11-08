Найгірша їжа на сніданок для вашого імунітету

Деякі продукти можуть зробити вас більш сприйнятливими до захворювання, включаючі ті, що ви зазвичай їсте на сніданок.

Зранку важливо віддавати перевагу продуктам, що містять білки, складні вуглеводи та протизапальні жири.

Але, з іншого боку, ці продукти можуть послабити ваш імунітет і мати інші негативні наслідки для вашого в цілому.

«Будь-яка комбінація сніданку, в якій міститься більше цукру та протизапальних насичених жирів, включаючи випічку, солодкі каші або оброблене м’ясо, може призвести до американських гірок глюкози в крові та енергії, апетиту, концентрації та навіть перепадів настрою протягом усього дня», – кажуть дієтологи.

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Додавання білків, багатих клітковиною вуглеводів і здорових жирів до раціону, замість того, щоб покладатися на продукти з високим вмістом цукру або жирних продуктів, є ключем до підтримки здорової імунної системи.

Звичайно, іноді можна насолоджуватися кексом або гарніром з беконом, але якщо ви хочете зберегти своє тіло сильним, зробіть сніданок якомога більш насиченим поживними речовинами.

Важливо створити здорові звички в харчуванні, які допоможуть вам зберегти здоров’я, і при цьому насолоджуватися улюбленою їжею з родиною та друзями.

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Отже, відмовтеся від солодкого і жирного сніданку. Замість цього вибирайте багатий поживними речовинами варіант, як-от авокадо та яйця або вівсяну кашу з фруктами.

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