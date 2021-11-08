Худшая еда на завтрак для вашего иммунитета

Некоторые продукты могут сделать вас более восприимчивыми к заболеванию, включая то, что вы обычно едите на завтрак.

Утром важно отдавать предпочтение продуктам, содержащим белки, сложные углеводы и противовоспалительные жиры.

Но с другой стороны, эти продукты могут ослабить ваш иммунитет и иметь другие негативные последствия для вашего в целом.

«Любая комбинация завтрака, в которой содержится больше сахара и противовоспалительных насыщенных жиров, включая выпечку, сладкие каши или обработанное мясо, может привести к американским горкам глюкозы в крови и энергии, аппетиту, концентрации и даже перепадам настроения в течение всего дня», – говорят диетологи.

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Добавление белков, богатых клетчаткой углеводов и здоровых жиров в рацион, вместо того, чтобы полагаться на продукты с высоким содержанием сахара или жирных продуктов, является ключом к поддержанию здоровой иммунной системы.

Конечно, иногда можно наслаждаться кексом или гарниром с беконом, но если вы хотите сохранить свое тело сильным, сделайте завтрак как можно насыщеннее питательными веществами.

Важно создать здоровые привычки в питании, которые помогут вам сохранить здоровье и при этом наслаждаться любимой едой с семьей и друзьями.

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Итак, откажитесь от сладкого и жирного завтрака. Вместо этого выбирайте богатый питательными веществами вариант, например авокадо и яйца или овсяную кашу с фруктами.

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