9 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По приметам, если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.

Какой сегодня день

Во вторник, 9 ноября, в мире отмечают Международный день против фашизма и антисемитизма.

В Украине в этот день отмечают День украинской письменности и языка и Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, в Камбодже — День независимости, в Германии — Судьбоносный день в истории страны из-за событий 1848, 1918, 1923, 1938 и 1989 годов. в Азербайджане – День государственного флага, в Боливии – День Черепов, в Германии, Австрии и Швейцарии – День изобретателей, в Бразилии – День моделирования и Национальный день гостиниц, в Пакистане – День рождения Мухаммада Икбала, в США – Национальный день греческого йогурта.

Памятные даты 9 ноября

1906 – в Российской империи началась земельная реформа Столыпина.

1918 – на руинах Австро-Венгрии провозгласили Австрийскую Республику.

1923 — в Мюнхене состоялся "Пивной путч".

1938 — в Третьем Рейхе произошли массовые погромы евреев "Хрустальная ночь".

1961 — город Сталино получил название Донецк.

1989 — Началось разрушение Берлинской стены.

Associated Press

Церковный праздник сегодня 9 ноября

Преподобный Нестор Летописец родился в 50-х годах XI века в Киеве, 17 лет поступил в Киево-Печерскую обитель. Был послушником преподобного Феодосия. Постриг принял от игумена Стефана, преемника Феодосия. Чистотой жизни, молитвой и послушанием юный подвижник скоро превзошел даже известных печерских старцев. Был посвящен в иеродиакона. В течение жизни он написал житие святых князей Бориса и Глеба, "Сказание о первых печерских подвижниках" и главное свое творение — "Повесть временных лет". Нестор дожил до глубочайшей старости и мирно погиб около 1114 года.

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Что нельзя делать в этот день

Не стоит в этот день ругаться, чтобы не пришлось до Рождества сердиться.

Нельзя сегодня много работать.

Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.

Не нужно в этот день ходить в гости, чтобы не вывести из дома счастье.

Приметы на 9 ноября

Если в течение нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то ожидаются осадки.

Если на деревьях иней, то скоро будет мороз.

Утром туман – к оттепели.

Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.

Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает не скоро.

Pexels

Именины 9 ноября

День ангела (именины) сегодня, 9 ноября, отмечают: Андрей, Афанасий, Иван, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан.

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