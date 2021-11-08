Курс доллара и евро на 9 ноября

Стоимость доллара составляет 26,1 грн, а евро – 30,2 грн.
Во вторник, 9 ноября, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 9 ноября:
- Доллар США – 26,08 грн (минус 2 коп.)
- Евро – 30,20 грн (плюс 11 коп.)
Курсы валют в банках и обменниках 8 ноября:
- Доллар США – 26,05/26,25 грн.
- Евро – 30,00/30,30 грн.
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