Курс доллара и евро на 9 ноября

Курс доллара и евро на 9 ноября

Стоимость доллара составляет 26,1 грн, а евро – 30,2 грн.

Во вторник, 9 ноября, доллар подешевеет, а евро подорожает. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 9 ноября:

Доллар США – 26,08 грн (минус 2 коп.)

Евро – 30,20 грн (плюс 11 коп.)

Курсы валют в банках и обменниках 8 ноября:

Доллар США – 26,05/26,25 грн.

Евро – 30,00/30,30 грн.

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