Курс доллара и евро на 10 ноября

Стоимость доллара составляет 26,1 грн, а евро – 30,2 грн.
В среду, 10 ноября, доллар подорожает, а евро останется стабильным. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 10 ноября:
- Доллар США – 26,09 грн (плюс 1 коп.).
- Евро – 30,20 грн (без изменений).
Курсы валют в банках и обменниках 9 ноября:
- Доллар США – 26,05/26,20 грн.
- Евро – 30,05/30,35 грн.
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