Курс доллара и евро на 10 ноября

Курс доллара и евро на 10 ноября

Стоимость доллара составляет 26,1 грн, а евро – 30,2 грн.

В среду, 10 ноября, доллар подорожает, а евро останется стабильным. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 10 ноября:

Доллар США – 26,09 грн (плюс 1 коп.).

Евро – 30,20 грн (без изменений).

Курсы валют в банках и обменниках 9 ноября:

Доллар США – 26,05/26,20 грн.

Евро – 30,05/30,35 грн.

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