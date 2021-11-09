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Курс доллара и евро на 10 ноября

Курс доллара и евро на 10 ноября

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,1 грн, а евро – 30,2 грн.

В среду, 10 ноября, доллар подорожает, а евро останется стабильным. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 10 ноября:

  • Доллар США – 26,09 грн (плюс 1 коп.).
  • Евро – 30,20 грн (без изменений).

Курсы валют в банках и обменниках 9 ноября:

  • Доллар США – 26,05/26,20 грн.
  • Евро – 30,05/30,35 грн.

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