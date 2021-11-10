На одесском пляже произошел пожар в ночном клубе

Жертв и потерпевших нет.
Масштабный пожар произошел этой ночью в Одессе.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 ноября.
На пляже, возле которого лежал известный танкер "Делфи", этой ночью сгорел ночной клуб. Когда пожарные приехали по вызову, пылали уже все павильоны и площадка заведения. Сделаны они преимущественно из дерева и пластика, поэтому очень быстро выгорели дотла.
Столб огня поднимался до самой вершины склона. Площадь возгорания достигла 400 метров. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
К слову, этот пляжный клуб работает только летом. В настоящее время он уже был законсервирован на зимний сезон. Причины возгорания еще предстоит установить. Специалисты не исключают умышленный поджог.
Как сообщалось, в Киевском районе Одессы горела квартира: пожарные спасли девять человек. Во время тушения пожара с балкона соседней квартиры по автолестнице пожарные спасли двух человек и двух животных. В составе газодымозащитной службы с верхних этажей эвакуированы 7 человек. Причина и ущерб пожару устанавливают специалисты.
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