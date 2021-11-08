Друзья ушли, а он погиб: на Закарпатье в доме сгорел мужчина

Друзья ушли, а он погиб: на Закарпатье в доме сгорел мужчина

Правоохранители устанавливают причину пожара.

В селе Забродь в жилом доме погиб мужчина. Трагедия произошла из-за пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.

Как выяснилось позже, вечером в доме отдыхали три друга. Двое из них пошли по домам, но позже один решил вернуться. Именно он разбудил соседей, которые вызвали спасателей.

"Из-за позднего обнаружения огня из комнаты, где возникло возгорание, пламя распространилось на крышу дома и на момент прибытия подразделений пожарных горел уже весь дом", — отметили в сообщении.

На месте пожара спасатели обнаружили тело 45-летнего хозяина дома.

Пламя уничтожило перекрытие и крышу дома площадью 25 м².. В настоящее время правоохранители устанавливают причину возникновения пожара и сумму нанесенного ущерба.

Напомним, что в Полтавской области во время распития спиртных напитков сын избил мать и отца. Мужчина умер сразу, а женщину злоумышленник еще облил горючим веществом и поджег. В дальнейшем фигурант пытался инициировать свою непричастность.

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