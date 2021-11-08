В Одессе горела квартира: пожарные спасли девять человек

В Одессе горела квартира: пожарные спасли девять человек

Специалисты устанавливают причины возгорания.

В Киевском районе Одессы горела квартира: пожарные спасли девять человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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Пожар на улице Академика Глушко стал утром 8 ноября. Горелая квартира на шестом этаже девятиэтажного дома.

Во время тушения пожара с балкона соседней квартиры по автолестнице пожарные спасли двух человек и двух животных. В составе газодымозащитной службы с верхних этажей эвакуированы 7 человек. Причина и ущерб пожару устанавливают специалисты.

Как сообщалось, в селе Забридь в жилом доме погиб мужчина. Трагедия произошла из-за пожара. Вечером в доме отдыхали три друга. Двое из них пошли по домам, но позже один решил вернуться. Именно он разбудил вызвавших пожарных соседей.

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