Бельгийские вафли: простой рецепт

Получаются вкусные и ароматные вафли.

Бельгийские вафли считаются самыми вкусными в мире. Но приготовить можно их и на домашней кухне. Однако вам понадобится вафельница.

Ингредиенты:

200 граммов растопленного сливочного масла

150 граммов сахара

4 куриных яйца

0,5 ч. ложки разрыхлителя

ванильный сахар

300 граммов муки

Приготовление:

яйца и сахар хорошо взбить

добавить сливочное масло

полученную массу перемешать

добавить муку и разрыхлитель

Выпекать вафли около трех минут. Их подают теплыми, присыпанными сахарной пудрой, взбитыми сливками, шоколадом или фруктами. Классический вариант – с клубникой или бананами.

Приятного аппетита!

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