Бельгийские вафли: простой рецепт

Получаются вкусные и ароматные вафли.
Бельгийские вафли считаются самыми вкусными в мире. Но приготовить можно их и на домашней кухне. Однако вам понадобится вафельница.
Ингредиенты:
- 200 граммов растопленного сливочного масла
- 150 граммов сахара
- 4 куриных яйца
- 0,5 ч. ложки разрыхлителя
- ванильный сахар
- 300 граммов муки
Приготовление:
- яйца и сахар хорошо взбить
- добавить сливочное масло
- полученную массу перемешать
- добавить муку и разрыхлитель
Выпекать вафли около трех минут. Их подают теплыми, присыпанными сахарной пудрой, взбитыми сливками, шоколадом или фруктами. Классический вариант – с клубникой или бананами.
Приятного аппетита!
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