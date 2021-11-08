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Бельгийские вафли: простой рецепт

Бельгийские вафли: простой рецепт

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Получаются вкусные и ароматные вафли.

Бельгийские вафли считаются самыми вкусными в мире. Но приготовить можно их и на домашней кухне. Однако вам понадобится вафельница.

Ингредиенты:

  • 200 граммов растопленного сливочного масла
  • 150 граммов сахара
  • 4 куриных яйца
  • 0,5 ч. ложки разрыхлителя
  • ванильный сахар
  • 300 граммов муки

Приготовление:

  • яйца и сахар хорошо взбить
  • добавить сливочное масло
  • полученную массу перемешать
  • добавить муку и разрыхлитель

Выпекать вафли около трех минут. Их подают теплыми, присыпанными сахарной пудрой, взбитыми сливками, шоколадом или фруктами. Классический вариант – с клубникой или бананами.

Приятного аппетита!

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