Бельгійські вафлі: простий рецепт

За цим рецептом вафлі вдаються дуже смачні та ароматні.
Бельгійські вафлі вважаються найсмачнішими у світі. Але приготувати можна їх і на домашній кухні. Однак, вам знадобиться вафельниця.
Інгредієнти:
- 200 грамів розтопленого вершкового масла
- 150 грамів цукру
- 4 курячих яйця
- 0,5 ч. ложки розпушувача
- ванільний цукор
- 300 грамів борошна
Приготування:
- яйца та цукор добре збити
- додати вершкове масло
- отриману масу перемішати
- додати борошно та розпушувач
Випікати вафлі близько трьох хвилин. Їх подають теплими, присипаними цукровою пудрою, збитими вершками, шоколадом або фруктами. Класичний варіант - із полуницею або бананами.
Смачного!
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