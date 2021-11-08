Бельгійські вафлі: простий рецепт

За цим рецептом вафлі вдаються дуже смачні та ароматні.

Бельгійські вафлі вважаються найсмачнішими у світі. Але приготувати можна їх і на домашній кухні. Однак, вам знадобиться вафельниця.

Інгредієнти:

200 грамів розтопленого вершкового масла

150 грамів цукру

4 курячих яйця

0,5 ч. ложки розпушувача

ванільний цукор

300 грамів борошна

Приготування:

яйца та цукор добре збити

додати вершкове масло

отриману масу перемішати

додати борошно та розпушувач

Випікати вафлі близько трьох хвилин. Їх подають теплими, присипаними цукровою пудрою, збитими вершками, шоколадом або фруктами. Класичний варіант - із полуницею або бананами.

Смачного!

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