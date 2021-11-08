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Бельгійські вафлі: простий рецепт

Бельгійські вафлі: простий рецепт

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За цим рецептом вафлі вдаються дуже смачні та ароматні.

Бельгійські вафлі вважаються найсмачнішими у світі. Але приготувати можна їх і на домашній кухні. Однак, вам знадобиться вафельниця.

Інгредієнти:

  • 200 грамів розтопленого вершкового масла
  • 150 грамів цукру
  •  4 курячих яйця
  • 0,5 ч. ложки розпушувача
  • ванільний цукор
  • 300 грамів борошна

Приготування:

  • яйца та цукор добре збити
  • додати вершкове масло
  • отриману масу перемішати
  • додати борошно та розпушувач

Випікати вафлі близько трьох хвилин. Їх подають теплими, присипаними цукровою пудрою, збитими вершками, шоколадом або фруктами. Класичний варіант - із полуницею або бананами.

Смачного!

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