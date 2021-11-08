В Одесі горіла квартира: пожежники врятували дев'ять осіб

Фахівці встановлюють причини займання.
В Київському районі Одеси горіла квартира: пожежники врятували дев'ять осіб.
Про це повідомивла пресслужба ДСНС у Telegram.
Пожежа на вулиці Академіка Глушко стала вранці 8 листопада. Горіла квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку.
Під час гасіння пожежі з балкону сусідньої квартири по автодрабині пожежники врятували двох осіб та двох тварин. В складі газодимозахисної служби з верхніх поверхів евакуйовано 7 людей. Причина та збиток пожежі наразі встановлюють фахівці.
Як повідомлялося, у селі Забрідь у житловому будинку загинув чоловік. Трагедія сталася через пожежу. Ввечері у помешканні відпочивали троє друзів. Двоє з них пішли по домівках, але пізніше один вирішив повернутися. Саме він розбудив сусідів, які викликали пожежників.
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