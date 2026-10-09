ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
505
Время на прочтение
1 мин

На Киев сунет опасность: синоптики забили тревогу — когда ждать

К концу дня 9 октября в столичном регионе ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. Это показатель первого уровня опасности, желтого.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Погода испортится

Погода испортится / © pexels.com

В Киеве и Киевской области на пятницу, 9 октября 2026 года, объявлен I уровень опасности (желтый) из-за порывов ветра.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«В ближайшее время и до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Погода в Киеве и области 9 октября — что известно

В пятницу Киев накроет атмосферный фронт, который принесет осадки и порывы ветра до 18 м/с. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, температура воздуха снизится до +16…+17 градусов тепла, пройдет дождь. По данным синоптика, также ожидается сильный ветер юго-западного направления.

В Киевской области 9 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть юго-западный и со скоростью 7-12 м/с, по области днем местами порывы до 15-18 м/с.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie