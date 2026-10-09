На Киев сунет опасность: синоптики забили тревогу — когда ждать

Погода испортится / © pexels.com

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В Киеве и Киевской области на пятницу, 9 октября 2026 года, объявлен I уровень опасности (желтый) из-за порывов ветра.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

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«В ближайшее время и до конца суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

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Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Погода в Киеве и области 9 октября — что известно

В пятницу Киев накроет атмосферный фронт, который принесет осадки и порывы ветра до 18 м/с. Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, температура воздуха снизится до +16…+17 градусов тепла, пройдет дождь. По данным синоптика, также ожидается сильный ветер юго-западного направления.

В Киевской области 9 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Если ночь пройдет без осадков, то днем возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть юго-западный и со скоростью 7-12 м/с, по области днем местами порывы до 15-18 м/с.

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