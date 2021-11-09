Курс долара і євро на 10 листопада

Курс долара і євро на 10 листопада

Вартість долара становить 26,1 грн, а євро – 30,2 грн.

У середу, 10 листопада, долар здорожчає, а євро залишиться стабільним. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 10 листопада:

Долар США – 26,09 грн (плюс 1 коп.).

Євро – 30,20 грн (без змін).

Курси валют у банках та обмінниках 9 листопада:

Долар США – 26,05/26,20 грн.

Євро – 30,05/30,35 грн.

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