Курс долара і євро на 10 листопада

Вартість долара становить 26,1 грн, а євро – 30,2 грн.
У середу, 10 листопада, долар здорожчає, а євро залишиться стабільним. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 10 листопада:
- Долар США – 26,09 грн (плюс 1 коп.).
- Євро – 30,20 грн (без змін).
Курси валют у банках та обмінниках 9 листопада:
- Долар США – 26,05/26,20 грн.
- Євро – 30,05/30,35 грн.
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