Ринок землі в Україні: де активно продають чорнозем

Продали понад 100 тисяч гектарів землі.

За чотири місяці - від початку ринку землі, українці зареєстрували вже понад 40 тисяч угод.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Лідерами купівлі земельних ділянок є Київська, Харківська та Хмельницька області. Загалом від старту ринку земл продали понад 100 тисяч гектарів землі.

Нагадаємо, зараз купувати землю можуть лише фізичні особи. Від 2024 року право купувати землю отримають юридичні особи. Але поки що, "в одні руки" можна буде придбати не більш як 100 гектарів, а вже після - не більше 10 тисяч гектарів. До цього на купівлю-продаж землі 20 років діяв мораторій.

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