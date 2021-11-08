В Україні зростають ціни на оренду житла: де найдешевше винаймати квартиру

Кількість актуальних оголошень скоротилася.
Ціни на оренду житла в Україні продовжують зростати.
Відповідне дослідження провела платформа з онлайн-оголошень, розповіли у Сніданку з 1+1.
Кількість актуальних оголошень щодо оренди житла за останні два місяці скоротилася. Через це піднялися й ціни. Найбільше вартість зросла у столиці: за однокімнатну доведеться віддати не менш як 11 тисяч гривень. Натомість у Харкові найменша ціна - від 6,5 тисяч гривень. В Одесі, Дніпрі та Львові - від 7-8 тисяч гривень.
У містах-мільйонниках за двокімнатну квартиру просять щонайменше 10 тисяч гривень.За трикімнатне житло - від 12 тисяч гривень.
До слова, у столиці оренда квартири в середньому коштує 23 тисячі гривен за місяць. Загалом же, на платформі запевняють, що кількість пропозицій залежить від: місцевості, де здається житло, пори року та кількості новобудов.
Як повідомлялося, оренда житла в Києві постійно дорожчає і від початку року, за січень-вересень, ціни в середньому зросли на 12%.
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