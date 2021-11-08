У Казахстані стався вибух в кафе через витік газу

У Казахстані стався вибух в кафе через витік газу

Потерпілих немає.

Вночі в казахстанському місті Актау стався вибух у двоповерховій будівлі кафе.

Приміщення зруйнувалося вщент, розповіли у ТСН.Ранок 8 листопада.

Момент вибуху потрапив на камеру спостереження. На цей час в приміщенні нікого не було. За даними місцевих рятувальників, потерпілих немає. На місці вибуху продовжують розбирати завали.

Попередньо причиною називають витік газу. Вже виявили два пошкоджені балони. Район, де стався вибух, перекритий поліцією.

Новини світу: в казахстанському місті Актау стався вибух у кафе

Як повідомлялося, за попередніми даними, 100 людей загинули в результаті вибуху, що прогримів після зіткнення бензовоза з вантажівками в столиці Сьєрра-Леоне, Фрітаун. Місцеві ЗМІ пишуть, що після ДТП багато очевидців кинулися збирати паливо, що розлилося. У цей момент почалася пожежа і прогримів вибух.

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