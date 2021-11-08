На білорусько-польському кордоні мігранти атакують прикордонників: відео

Намадаи здійснюють на польських офіцерів.
Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі провокують та атакують польських прикордонників.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 листопада.
Міноборони Польщі оприлюднило відео, на якому видно, як деякі мігранти щось жбурляють через паркан у бік офіцерів. Крім того, за словами поляків, їхні білоруські колеги жодним чином не реагують на ситуацію. Натомість іноді навпаки: допомагають мігрантам потрапити до Польщі. Днями польський міністр оборони оприлюднив фото із білоруським прикордонником, в руках у якого – інструмент для різання металу.
Міграційна криза у Польщі та Литві триває від літа. Її винуватцем в Європі вважають Олександра Лукашенка, який так мститься Євросоюзу за санкції.
Як повідомлялося, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак звинуватив білоруських силовиків у тому, що вони будують інфраструктуру для переправи нелегальних мігрантів. Десять тисяч військовослужбовців польської армії наразі допомагають охороняти кордон з Білоруссю.
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