Прогноз погоди на 8 листопада: в Україні буде прохолодно, місцями дощитиме

Прогноз погоди на 8 листопада: в Україні буде прохолодно, місцями дощитиме

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями.

У понеділок, 8 листопада, на всі території країни буде прохолодно

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Дощитиме у центрі країни. В інших регіонах - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +11-14 градусів. На заході повітря прогріється до +10 градусів. У південних областях місцями стовпчики термометрів піднімуться до 16 градусів вище нуля. У північних та псхідних регіонах - 11-13 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 8 листопада 2021 року / Укргідрометцентр

У Києві 8 листопада буде хмарно з проясненнями. В столиці - без опадів. Швидкість вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 10-12 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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