Гороскоп на 8 листопада для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро заспокоюють людські душі у критичні моменти.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 листопада 2021 року розповідає, що Близнятам слід стати більш впевненими у собі, а Козорогам - працювати над почуттями.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 листопада 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператор"
Сконцентруйтеся. У стосунках настав час рости. На роботі варто проявити професіоналізм.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Двійка пентаклів"
Додайте легкості. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі додайте ентузіазму.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Вам потрібно стати більш впевненим у собі. На роботі спробуйте прориватися вперед. А в стосунках літайте, мов метелик.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сімка жезлів"
Розвивайте всередині себе вогонь. Саме він має надихати вас на нові звершення. У робочих викликах захищайте свої позиції.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Десятка кубків"
Насолоджуйтеся успіхом. У стосунках рухайтеся назустріч щастю. На роботі ситуація - просто чудова.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Не дозволяйте страхам та кошмарам полонити вас. У стосунках прислухайтеся до інтуїції. А на роботі не варто комплексувати.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Король жезлів"
Опануйте себе. У стосунках потрібно стати більш впевненим у собі. На роботі не забувайте заявляти про себе.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Дурень"
Наважтеся зробити перший крок. У стосунки іноді додавайте трішки наївності. А на роботі розпочніть новий проєкт.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Відчуйте свою силу. У стосунках розкрийте своє серце. А на роботі - потенціал.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Двійка кубків"
Працюйте над почуттями. У стосунках не забувайте про дружбу. На роботі не ображайте інших.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Місяць"
Не обманюйте самі себе. У любові попрацюйте над комплексами з минулого. На роботі остерігайтеся ворогів.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Помірність"
Шукайте баланс, а знайшовши його, не втрачайте. У стосунках урівноважте ваші прагнення. На роботі захищайте внутрішнє полум'я.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про езотеричні лайфхаки листопада.
Читайте також:
- Таропрогноз на листопад 2021: що карти нам віщують
- Містичний прогноз на листопад 2021: що руни нам віщують
- День ангела 8 листопада: кого вітати з іменинами цього дня
- Таропрогноз на 8-14 листопада: що карти нам віщують
- Містичний прогноз на 8-14 листопада: що руни нам віщують