День ангела 8 листопада: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 8 листопада святкують: Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Марк.

Чоловічі іменини

Антон

Ім'я у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій". Антон дуже серйозно ставиться до дружби. Він продовжує спілкуватися з друзями дитинства і у дорослому віці. У навчанні Антон не хапає зірок, але за бажання легко дає раду з будь-якою освітньої програми. В роботі Антон – однолюб. Звикнувши до одного робочого місця, він не буде навіть робити спроб знайти щось інше. В юності Антон схильний до швидких і палких стосунків, проте у сім'ї він постійний і надійний.

Афанасій

Ім'я Афанасій має грецьке походження та перекладається як "безсмертний". Дорослий Афанасій – це добрий і чуйний чоловік. Він вміє по-справжньому дружити, а його близькі цінують його турботу і увагу. Ще можна помітити, що Афанасій – прихильник "золотої середини" у всьому. Він вміє відпочивати, але не забуває і працювати. В роботі Афанасія відрізняє надійність і акуратність. Він цінує свій колектив і досить поступливий у стосунках із колегами.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі.

Марк

Існує декілька теорій походження імені Марк. Якщо вважати, що воно походить від латинського слова Marcus, то в перекладі означає "молоток". Молоток символізує силу і стійкість. До того ж, молот у Римі один з видів зброї, який використовуваних в гладіаторських боях. Друга теорія — це походження імені Марк від імені римського бога війни Марса. Значення імені Марк в цьому разі не має точного простого переказу, а являє собою перенесення епітетів Марса на Марка. Це сила, мужність і войовничість в одній особі. Марку властиві такі риси характеру як егоїзм і самолюбство. При цьому його мужність, сильна воля і прагматизм знаходять корисні життєві застосування.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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