Ваучер на послуги - як бонус: в Австрії в борделі відкрили пункт COVID-щеплення

Ваучер на послуги - як бонус: в Австрії в борделі відкрили пункт COVID-щеплення

Вакцинація безкоштовна.

Вакцинуватися від коронавірусу в кварталі Червоних ліхтарів: таку послугу відтепер пропонують австрійські борделі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 листопада.

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Центр щеплення розмістили просто у віденському домі розпусти. Щопонеділка кожен охочий може абсолютно безкоштовно вколоти там вакцину.

Як бонус - можна отримати ваучер у 40 євро на послуги самого борделю. Крім того, відвідувачів у черзі на вакцинацію розважають дівчата у костюмах медсестер.

Новини світу: в австрійському борделі розмістили центр щеплення

Як повідомлялося, австрійській армії службових собак тренують шукати коронавірус. Послугами собак планують користуватися близько року, саме навчання триває понад пів року. На службу до армії їх брати не планують, тренування тривають у наукових цілях.

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