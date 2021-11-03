В австрійській армії службових собак навчать визначати коронавірус

Поки що послугами собак користуються в тестовому режимі.

В австрійській армії службових собак тренують шукати коронавірус.

Про це пише Kleine Zeitung.

"Зараз крім першого тренованого на визначення коронавірусу собаки Фентезі є ще один собака, ротвейлер, якого вчать тому ж самому", — заявив представник армійського кінологічного центру Отто Копіч.

Послугами собак планують користуватися близько року, саме навчання триває понад пів року. На службу до армії їх брати не планують, тренування тривають у наукових цілях.

Нагадаємо, що в запорізькому аеропорту службовий собака знайшов у іноземця психотропні таблетки.

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