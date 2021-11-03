В австрійській армії службових собак навчать визначати коронавірус

Поки що послугами собак користуються в тестовому режимі.
В австрійській армії службових собак тренують шукати коронавірус.
Про це пише Kleine Zeitung.
"Зараз крім першого тренованого на визначення коронавірусу собаки Фентезі є ще один собака, ротвейлер, якого вчать тому ж самому", — заявив представник армійського кінологічного центру Отто Копіч.
Послугами собак планують користуватися близько року, саме навчання триває понад пів року. На службу до армії їх брати не планують, тренування тривають у наукових цілях.
Нагадаємо, що в запорізькому аеропорту службовий собака знайшов у іноземця психотропні таблетки.
Читайте також:
- Посварилися через собаку: у Києві єпископ побив жінку і викинув її телефон (відео)
- Італійські пожежники врятували собаку, що застряг у скелі на Сицилії
- У Дніпрі чоловік "виховував" собаку електрошокером
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.