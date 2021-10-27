У Дніпрі чоловік "виховував" собаку електрошокером

На господаря тварини склали протокол.

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який знущався з собаки. Він бив тварину шокером.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

До поліції звернулись очевидці та повідомили, що на Донецькому шосе невідомий чоловік знущається зі свого собаки та поводиться агресивно до оточуючих.

Патрульні, які прибули на виклик, виявили нетверезого чоловіка із собакою і з електрошокером у руках. Очевидці розповіли, що чоловік періодично б’є шокером свого пса та нецензурно лається на перехожих.

"Присутність поліцейських та їхні вимоги припинити таку поведінку не вплинули на громадянина, тож його затримали. Особу доставили до відділку поліції. Там на чоловіка склали адміністративні матеріали за ст. 173 (Хуліганські дії), ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) та ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) КУпАП", - повідомили у пресслужбі поліції.

Собаку забрали сусіди, а на її власника чекає суд.

Нагадаємо, що у селі Полонка Луцького району директор луцької школи з рушниці застрелив сусідського пса.

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