Італійський острів Сицилія через зливи опинився частково під водою: є загиблі

Італійський острів Сицилія через зливи опинився частково під водою: є загиблі

Найбільше від повені потерпає стародавній порт Катанія.

Сильна повінь накрила італійський остров Сицилія, внаслідок чого там загинули щонайменше двоє людей.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 27 жовтня.

Зазначається, що загиблі - це водії, чиї автівки змило водою. Ще одну пасажирку досі шукають. Найбільше потерпає стародавній порт Катанія, розташований біля підніжжя вулкану Етна. Історичний центр повністю залитий водою, в деяких районах немає світла, за розпорядженням мера – в місті не працює нічого, окрім магазинів товарів першої необхідності.

За словами синоптиків, Сицилія потерпає від рідкісного середземноморського буревію. Погода не зміниться до кінця тижня.

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