Іспанію накрила сильна повінь: вулицями пливли автівки

Стихію спричинили потужні і тривалі зливи

Іспанський регіон Аліканте постраждав через потужні зливи, які призвели до раптової повінь. Стрімка вода змивала все на шляху.

Про подію повідомляє видання Sky News, а місцеві публікують відео стихії.

За даними Державного метеорологічного агентства, в місті Торрев'єха 22 жовтня випало понад 100 міліметрів опадів. Злива не припинялася декілька годин. Тож вулиці затоплювало майже миттєво.

Через повінь місцева влада вирішила евакуювати школи.

Про загиблих або постраждалих унаслідок потопу не повідомляється.

А днями на півночі Франції вирує ураган "Аврора". Без світла залишилося 250 тисяч домівок. У деяких комунах департаменту Приморської Сени вітер зривав дахи і валив дерева, а в департаменті Фіністер зафіксовано появу торнадо.

Нагадаємо, що у неділю, 24 жовтня, в Україні буде без опадів, але холодно. Уночі – заморозки та морози.

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