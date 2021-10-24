Испанию накрыло сильное наводнение: по улицам плыли машины

Стихию вызвали мощные и длительные ливни.

Испанский регион Аликанте пострадал из-за мощных ливней, которые привели к внезапному наводнению. Быстрая вода смывала все на пути.

О событии сообщает издание Sky News, а местные публикуют видео стихии.

По данным Государственного метеорологического агентства, в городе Торревьеха 22 октября выпало более 100 миллиметров осадков. Ливень не прекращался несколько часов. Поэтому улицы затапливало почти мгновенно.

Из-за наводнения местные власти решили эвакуировать школы.

О погибших или пострадавших в результате потопа не сообщается.

А на днях на севере Франции бушует ураган "Аврора". Без света остались 250 000 домов. В некоторых коммунах департамента Приморской Сены ветер срывал крыши и валил деревья, а в департаменте Финистер зафиксировано появление торнадо.

Напомним, что в воскресенье, 24 октября, в Украине будет без осадков, но холодно. Ночью — заморозки и морозы.

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