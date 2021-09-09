В США число жертв мощного урагана "Ида" возросло до 82

Стихия ударила по четырем штатам.

В США число жертв мощного урагана Ида", который впервые ударил по Луизиане более недели назад, выросло до 82.

Об этом в среду, 8 сентября, сообщает CBS News.

Отмечается, что в Министерстве здравоохранения Луизианы проинформировали об 11 новых летальных случаях, связанных со стихией.

В частности, два человека умерли от отравления угарным газом, а другие — от "чрезмерно высокой температуры во время отключении электроэнергии". Всего в Луизиане ураган "Ида" унес жизни 26 человек, семеро из которых проживали в доме престарелых.

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Как сообщалось, по меньшей мере 52 человека погибли на северо-востоке США, еще четверо - на юго-востоке страны.

Стихия ударила по четырем штатам. Только в Луизиане и Миссисипи "Ида" повредила или разрушила 30679 опор, 36469 пролетов проводов и 5959 трансформаторов. В округе Лафурш 14 тысяч человек остались без крыши над головой, поскольку ураган разрушил 75% зданий.

В то же время Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.

Как сообщалось, количество дневных осадков в Центральном парке Нью-Йорка побило 94-летний рекорд в 10 см и составила 18 см. Кроме того, "Ида" привела к значительному повышению уровня рек в средней Атлантике и Новой Англии.

Напомним:

На прошлой неделе американский президент Джо Байден побывал в Луизиане и ознакомился с ситуацией после урагана "Ида".

и ознакомился с ситуацией после урагана "Ида". На сегодня "Ида" — один из сильнейших ураганов в истории США, река Мисисиппи под ее напором даже ненадолго изменила направление движения. Сразу в нескольких штатах до сих пор действует чрезвычайное положение.

Сразу в нескольких штатах до сих пор действует чрезвычайное положение. А климатологи тем временем предупреждают, что рекордный ливень вполне возможно уже скоро побьет другой, еще более сильный.

58 человек погибли в США из-за урагана "Ида", который прокатился северо-востоком страны

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